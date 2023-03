Altmeister Emmanuel Adebayor verkündet sein Karriereende

Der togolesische Stürmer Emmanuel Adebayor verkündet mit 39 Jahren sein Karriereende.

Auf Instagram schreibt der ehemalige Premier League-Torjäger: «Von den Hochs bis zu den Tiefs, meine Karriere als Profisportler war eine unglaubliche Reise. Vielen Dank an meine Fans, die mich bei jedem Schritt begleitet haben. Ich bin so dankbar für alles und freue mich auf das, was noch kommen wird.» Adebayor lief in der Vergangenheit unter anderem für Arsenal, Manchester City, Real Madrid und Tottenham auf. Zuletzt war er noch in seiner togolesischen Heimat für den AC Semessi FC aktiv.

psc 21 März, 2023 09:31