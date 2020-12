Bis 2022: Laurent Blanc in die Wüste

Nach vier Jahren ohne feste Anstellung zieht es Laurent Blanc in die Wüste. Der Franzose unterschreibt einen Vertrag bei Al-Rayyan.

Laurent Blanc tritt damit die Nachfolge des als Trainer ausgeschiedenen Uruguayers Diego Aguirre an. Wie Al-Rayyan offiziell bestätigt, unterzeichnet Blanc einen Vertrag bis Sommer 2022.

Der 55 Jahre alte Franzose wurde in der Vergangenheit immer mal wieder mit Topklubs in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es allerdings nie. Viereinhalb Jahre nach seinem letzten Engagement bei Paris Saint-Germain tritt Blanc nun also eine neue Herausforderung an.

aoe 19 Dezember, 2020 17:15