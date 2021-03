Lukas Podolski macht bei Antalyaspor Schluss und hat “zwei, drei Anfragen”

Lukas Podolski wird seine Zelte beim türkischen Erstligisten Antalyaspor nach dieser Saison abbrechen. Ob und wo er seine Karriere fortsetzt, ist offen.

Im Gespräch mit dem “Express” gibt der 35-jährige Routinier einen Einblick in seine Zukunftsplanung. Angebote liegen vor, ob er eines davon annehmen wird, ist aber offen, wie Podolski ausführt: “Ich bin immer noch fit, habe zwei, drei Anfragen. Da werden sicher noch einige dazu kommen. Ich kann mir viele Sachen vorstellen. Doch das Paket muss stimmen. Es geht nicht nur um das Angebot, sondern auch um den Verein, die Liga und die Stadt. Meine Familie und ich müssen uns wohlfühlen.”

Druck von aussen gibt es für den Torjäger nicht: “Ich kann dann selber entscheiden, was ich mache. Ich habe keinen Druck, bin mein eigener Herr.” Auch in dieser Saison hat der Linksfuss aber noch Ziele: Mit Antalyaspor, wo er seit Anfang des vergangenen Jahres spielt, hofft er auf eine Teilnahme am Pokalfinale. Am Mittwoch geht es im Halbfinale gegen Alanyaspor um den Einzug in das Endspiel.

