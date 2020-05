Arabische Scheiche vor Einstieg in den Schweizer Fussball

Scheiche aus Abu Dhabi wollen offenbar in den Schweizer Fussball einsteigen. Der Genfer Klub Etoile Carouge soll den Weg an die Spitze finden.

Derzeit ist der Verein in der drittklassigen Promotion League angesiedelt. Einst liefen die Spieler aus dem Genfer Vorort auch in der Nationalliga A auf. Den Weg in die Super League soll laut “Blick” das arabische Sportbusiness-Unternehmen “Game Plan Sports Group” ebnen. Event-Spezialist und Ex-Spieleragent Salem Baobaid soll demnach neuer Vizepräsident in Carouge werden.

Im ersten Jahr sind angeblich Investitionen von 1 Mio. Franken geplant. Ein enormes Budget für einen Promotion League-Klub. Das erste grosse Ziel lautet Aufstieg in die Challenge League. Baobaid sagt der Genfer Fussball-Website “Proxifoot”: “Dies ist eine langfristige Investition. Wir wollen genug in die erste Mannschaft investieren, um in den nächsten zwei Jahren die Top-5 der Challenge League zu erreichen.”

Der Kontakt zwischen den Scheichen und Carouge kam über Interimspräsident Michael Palma zustande. Er soll im Verein bleiben. Nur wenn dieser als Präsident bestätigt wird, bleiben die Araber demnach an Bord.

psc 8 Mai, 2020 16:57