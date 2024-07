Argentinien gewinnt Copa America, Messi weint verletzt

Argentinien setzt sich im Finale der Copa America gegen Kolumbien dank eines Treffers von Lautaro Martinez in der 112. Minute mit 1:0 nach Verlängerung durch. Lionel Messi muss die Partie, wie wegen chaotischen Verhältnissen beim Einlass eine halbe Stunde später als geplant angepfiffen wird, verletzungsbedingt vorzeitig abbrechen.

Bereits in der 66. Minute wird der Superstar ausgewechselt. Es folgen bittere Tränen, die Messi auf der Ersatzbank verdrückt. Am Ende können er und seine Mitspieler dennoch glücklich sein: Nach dem WM-Titel vor zwei Jahren gibt es in Miami in Form des Copa America-Siegs den nächsten Triumph.

Die Zukunft Messis im Nationalteam ist aktuell noch ungeklärt. Ob er weitermacht, lässt er bislang offen.

Für Angel Di Maria war es hingegen definitiv das letzte Länderspiel für Argentinien. “Ich habe so viele schöne Gefühle… Ich bin dieser Generation unendlich dankbar, sie hat mir alles gegeben, sie hat mich dazu gebracht, das zu erreichen, was ich so sehr wollte, und heute verlasse ich sie auf diese Weise, wie könnte es besser sein als so?", sagt er zu seinem Abschied aus der Albiceleste.

psc 15 Juli, 2024 09:12