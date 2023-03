Argentinischer Verband ehrt Lionel Messi auf besondere Weise

Das Trainingscamp der argentinischen Nationalmannschaft trägt fortan den Namen von Lionel Andrés Messi. Für den Kapitän ist dies eine grosse Ehre, nachdem er 2022 mit Argentinien in Katar den WM-Titel gewonnen hatte.

Für sein Heimatland bestritt der 35-Jährige bislang 173 Länderspiele, in denen er 99 Tore erzielte.

After winning the World Cup, Argentina are renaming their training camp to ‘Lionel Andrés Messi’, after 'the best player in the world' 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/D6awIVQ4vQ

