Lionel Messi schliesst WM-Teilnahme 2026 grundsätzlich aus

Lionel Messi plant nicht, mit Argentinien nach dem Weltmeister-Titel im vergangenen Jahre eine weitere WM-Endrunde zu bestreiten.

Er "glaube nicht", dass er am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Jahre 2026 dabei ist, sagt der 35-Jährige dem chinesischen Sport-Medium Titan Sports und wird ziemlich deutlich: "Das war meine letzte Weltmeisterschaft." Messi spielt zwar noch in der Albiceleste, 2024 will er mit dieser noch die Copa America bestreiten, danach könnte allerdings Schluss sein.

Ein Hintertürchen für eine nochmalige Teilnahme an einer WM lässt der amtierende Weltfussballer allerdings offen: "Ich werde sehen, wie es weitergeht, aber im Prinzip werde ich nicht zur nächsten Weltmeisterschaft fahren." Messi wäre bei der kommenden WM bereits 39 Jahre alt.

Vorerst steht für ihn nach den Sommerferien ein Wechsel von PSG zu Inter Miami an. Dort wolle er "den Alltag viel mehr geniessen", erklärte er in einem Interview mit der "Mundo Deportivo" und "Sport".

psc 13 Juni, 2023 17:30