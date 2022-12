Sogar die australischen Spieler bitten Messi um ein Foto

Lionel Messi weiss beim 2:1 Argentiniens gegen Australien zu begeistern. Im Anschluss wollen sogar die Gegenspieler ein Foto mit ihm.

In seinem 1.000. Pflichtspiel als Profi erzielte Lionel Messi am Samstagabend im WM-Achtelfinal den Führungstreffer für die Argentinier (35.). Obwohl es am Ende nochmal spannend wurde, setzten sich die Südamerikaner mit 2:1 gegen Australien durch und stehen damit im Viertelfinal, wo es kommenden Freitag (20 Uhr) gegen die Niederlande geht.

Zuvor durfte Messi noch Fotowünsche erfüllen. Im Kabinentrakt baten gleich mehrere australische Nationalspieler den siebenmaligen Weltfussballer um Fotos. Messi nahm sich die Zeit und knipste fleissig Bilder mit den «Socceroos».

All the Australia players were fanboying over Lionel Messi after the match! 😂👏pic.twitter.com/7i7teRQZfq — SPORTbible (@sportbible) December 4, 2022

adk 4 Dezember, 2022 10:39