Babbel kritisiert Trainer: “Wird nur noch gelogen und geheuchelt”

Der frühere Bundesliga-Coach Markus Babbel rechnet mit Trainern wie Adi Hütter und Hansi Flick ab. Grund sind die Aussagen der Übungsleiter.

Derzeit ist Markus Babbel nach seiner letzten Trainerstation bei Western Sydney ohne Job als Coach. Von aussen betrachtet der ehemalige Trainer des FC Luzern das Geschäft kritisch. “Als Fussballfan fühle ich mich verarscht, ich kann ja nichts mehr glauben, was gesprochen wird”, sagte der gebürtige Münchner dem “Blick”.

Zunächst kritisierte der 48-Jährige Adi Hütter, der von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird. “Der setzt sich ins TV-Studio und sagt, er bleibe in Frankfurt. Fünf Wochen später geht er, weil sich die Situation so markant geändert habe. Welche Situation denn? Dass der Teammanager und wohl der Sportdirektor gehen, das wusste man”, so Babbel, der wütete: “Nein, für mich wird nur noch gelogen und geheuchelt. Wir sprechen hier von einem gestandenen Top-Trainer, nicht von einem jungen Grünschnabel, der neu im Geschäft ist.”

Über Hansi Flick, der den FC Bayern verlässt, sagte Babbel indes: “Ich muss zugeben: Ich fand seine Interviews immer klasse, er gab sie mit einer Leichtigkeit und platzierte gleichzeitig eine Botschaft. Ich hing an seinen Lippen. Aber plötzlich kamen diese 0-8-15-Aussagen ohne Hintergrund und Substanz. Das wurde ihm nicht gerecht, diese gequirlte Kacke, auf gut Deutsch gesagt.”

adk 2 Mai, 2021 15:49