Paukenschlag: Mesut Özil tritt per sofort zurück

Bereits Anfang Februar gab es Gerüchte, wonach Mesut Özil seine Karriere beenden würde. Damals dementierte sein Engagement die Meldungen noch. Jetzt ist aber doch Schluss.

In den sozialen Medien gibt der 34-Jährige am Mittwoch offiziell seinen Rücktritt bekannt. «Ich hatte das Privileg, während fast 17 Jahren ein professioneller Fussballspieler zu sein und bin unendlich dankbar für diese Gelegenheit. Aber in den letzten Wochen und Monaten, wurde es für mich auch aufgrund von Verletzungen mehr und mehr klar, dass es an der Zeit ist, die grosse Bühne des Fussballs zu verlassen», schreibt Özil. Er zieht einen sofortigen Schlussstrich und wird die Saison bei Basaksehir nicht mehr zu Ende spielen.

Özil dankt seinen langjährigen Weggefährten und Klubs. Insbesondere seiner Familie und engen Freunden spricht er ebenfalls ein Dankeschön aus.

Vorerst will sich Özil erst einmal auf das Leben mit seiner Ehefrau Amine und den beiden Töchtern Eda und Ela fokussieren. Man werde in seinen sozialen Kanälen aber von Zeit zu Zeit von ihm hören.

Der grösste Erfolg in der Karriere des Mittelfeldspielers war zweifellos der Weltmeistertitel mit Deutschland 2014. Ausserdem gewann er mit Real Madrid einen spanischen Meistertitel sowie den Copa del Rey und mit Arsenal vier FA Cup-Titel. Mit Werder Bremen wurde er 2009 DFB-Pokalsieger.

In dieser Saison kam der Spielmacher für Basaksehir verletzungsbedingt nur noch zu acht Einsätzen.

psc 22 März, 2023 12:32