BBC holt Lineker nach Suspendierung zurück

Gary Lineker war von der «BBC» als Moderator der populären Sendung «Match of the Day» abgesetzt worden. Nun kehrt die England-Ikone zurück.

Ein Tweet von Gary Lineker am vergangenen Dienstag, in dem er die Flüchtlingspolitik der konservativen Regierung als «unermesslich grausam» und die Wortwahl einiger Politiker mit Nazi-Rhetorik aus den 30er-Jahren verglich, sorgte dafür, dass die «BBC» den einstigen Stürmer suspendierte. Der Sender verlangte eine Entschuldigung, die Lineker aber nicht gab.

Was folgte war eine grosse Welle der Solidarität mit dem 62-Jährigen, der MOTD seit 1999 moderiert. So sagten die Ex-Nationalspieler und Experten Alan Shearer und Ian Wright ihre Teilnahme an der Sendung ab. Trainer und Spieler der Premier League gaben der «BBC» keine Interviews. Die Sendung lief am Samstag folglich ohne Moderation.

Am kommenden Spieltag wird wieder alles normal sein – mit Lineker. Wie die «BBC» am Montag bekannt gab, haben sich Lineker und die «BBC» auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. «BBC»-Generaldirektor Tim Davie bestätigte: «Gary ist ein geschätzter Teil der BBC, und ich weiß, wie viel die BBC für Gary bedeutet, und ich freue mich darauf, dass er am kommenden Wochenende unsere Berichterstattung präsentiert.»

Lineker selbst teilte mit: «Ich bin froh, dass wir einen Weg nach vorne gefunden haben. Ich unterstütze diese Überprüfung und freue mich darauf, wieder auf Sendung zu gehen.»

adk 13 März, 2023 12:46