Eden Hazard tritt aus der belgischen Nati zurück

Die Auftritte an der WM in Katar waren für Eden Hazard die letzten im Trikot der belgischen Nationalmannschaft.

Der 31-Jährige gibt seinen Rücktritt vom internationalen Fussball bekannt. «Heute wendet sich ein Blatt… Danke für eure Liebe. Danke für eure unvergleichliche Unterstützung. Danke für all das gemeinsame Glück seit 2008. Ich habe beschlossen, meine internationale Karriere zu beenden. Die Nachfolge ist geregelt. Ich werde euch vermissen», schreibt Hazard auf Instagram.

Der Offensivspieler bestritt für die Roten Teufel insgesamt 126 Länderspiele. In Katar war er Captain seiner Mannschaft. Den grössten Erfolg feierte er vor vier Jahren an der WM in Katar als er mit Belgien den WM-Halbfinal erreichte. Nach insgesamt 14 Jahren im Trikot der Nationalelf tritt der Real-Profi nun zurück. Insgesamt gelangen ihm 33 Tore.

psc 7 Dezember, 2022 11:44