Hazard denkt über Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach

Nach dem Gruppen-Aus der belgischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar soll Eden Hazard einen Rücktritt erwägen.

War es das mit Eden Hazard in der belgischen Nationalmannschaft? Wie die spanische Sportzeitung «Marca» erfahren haben will, überlegt der Offensivspieler von Real Madrid, ob er in der Nationalelf aufhört. Final sei die Entscheidung noch nicht, aber zumindest würde sich der 31-Jährige damit intensiv befassen.

Bereits vor der Weltmeisterschaft, die für Belgien in der Gruppe endete, erklärte Hazard, es könnte sein «letztes Turiner mit Belgien sein». Der Flügelflitzer, der Kapitän der «Red Devils» ist, teilte mit: «Zusammen mit ein paar anderen Jungs habe ich ein Alter erreicht, in dem man anschliessend aufhören kann. Aber nicht, ohne es vorher in Katar zu versuchen.» Doch dieser Versuch ist daneben gegangen.

adk 2 Dezember, 2022 15:56