Real-Goalie Thibaut Courtois attackiert die UEFA heftig

Der belgische Nationalkeeper Thibaut Courtois kritisiert die UEFA nach den Nations League-Finals heftig.

Mit seiner Nationalmannschaft “musste” er in einem quasi unbedeutenden Spiel gegen Italien am Sonntag um den 3. Platz im Finalturnier spielen. Die Azzurri gewannen 2:1. Auffällig: Beide Teams spielten nicht in ihren Topformationen und schonten viele Kräfte. Courtois wird von “Sky Sports” mit sehr kritischen Worten zitiert: “Dieses Spiel ist nur ein Geldspiel und wir müssen ehrlich sein. Wir spielten es nur, weil es für die UEFA zusätzliches Geld bedeutet.”

Der 29-Jährige weiter: “Schauen Sie sich an, wie sehr beide Teams ihre Aufstellungen verändert haben. Wenn beide Mannschaften im Finale gewesen wären, hätten andere Spieler im Finale gespielt. Das zeigt nur, dass wir zu viele Spiele spielen.”

Courtois wirft dem europäischen Fussballverband sogar Doppelmoral vor: “Sie können sich darüber aufregen, dass andere Teams eine Super League wollen, aber die Spieler sind ihnen egal, sie interessieren sich nur für ihre Taschen. Es ist eine schlimme Sache, dass nicht über die Spieler gesprochen wird. Und jetzt hört man jedes Jahr von einer Europameisterschaft und einer Weltmeisterschaft, wann werden wir mal eine Pause haben? Nie.”

psc 11 Oktober, 2021 09:13