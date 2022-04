Benfica bestätigt Einigung mit neuem Trainer Roger Schmidt

Der portugiesische Spitzenverein Benfica hat eine Einigung mit Roger Schmidt als künftigem Trainer bestätigt.

Der 55-jährige Deutsche wird nächste Saison beim Klub aus Lissabon an der Seitenlinie stehen. Letzte Details seien zwar noch auszuhandeln, das Engagement wird aber nicht mehr scheitern. Für Schmidt ist Portugal bereits das vierte Land, in dem er als Trainer tätig ist. Auch in Deutschland, China und zurzeit in den Niederlanden (bei PSV Eindhoven) war oder ist er aktiv.

🚨 | SL Benfica confirm that there is an agreement in place for the hiring of coach Roger Schmidt. pic.twitter.com/x60UApyVyU — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) April 27, 2022

psc 27 April, 2022 13:31