Benfica lässt Julian Weigl schon wieder ziehen

Benfica könnte den deutschen Mittelfeldspieler Julian Weigl nur ein Jahr nach dessen Ankunft bereits wieder ziehen lassen.

Der frühere Dortmunder konnte sich in Lissabon nicht in der Stammelf etablieren und muss häufig auf der Ersatzbank Platz nehmen. Laut einem Bericht der portugiesischen Zeitung “Record” ist ein Abgang von Weigl im Januar nicht ausgeschlossen. Benfica fordert dafür allerdings 25 Mio. Euro Ablöse. Andernfalls wäre auch eine Leihe denkbar, falls der Abnehmer das Gehalt des Spielmachers und eine Gebühr von 2 Mio. Euro zahlt.

Benfica zahlte Anfang des Jahres 20 Mio. Euro für den fünffachen Nationalspieler. In der laufenden Saison kam der bis 2024 gebundene Spielmacher in zehn Pflichtspielen während 435 Minuten auf dem Platz. In der Liga stand er aber nur einmal in der Startelf.

psc 18 November, 2020 11:12