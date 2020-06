Haris Seferovic trifft endlich wieder

Haris Seferovic kam bei Benfica in dieser Saison nicht richtig auf Touren. Jetzt netzt er endlich wieder ein.

Beim Gastspiel bei Rio Ave gelingt dem Schweizer Nationalspieler in der 64. Minute der Ausgleich, nachdem er zur Pause eingewechselt wird. Nach einer Hereingabe von links steht Seferovic genau richtig:

Am Ende jubeln Seferovic und Co. Julian Weigl erzielt in der 87. Minute den 2:1-Siegtreffer Rio Ave sieht in der zweiten Halbzeit gleich zwei Rote Karten.

psc 18 Juni, 2020 00:00