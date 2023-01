Poker um Chelsea-Wunschspieler Fernandez: Schmidt spricht Machtwort

Enzo Fernandez soll zwar vom FC Chelsea umgarnt werden, darf dorthin jedoch nicht wechseln. Sein Trainer Roger Schmidt spricht ein Machtwort.

Der Transfer-Poker um Enzo Fernandez scheint für dieses Wechselfenster beendet zu sein. «Die Geschichte von Enzo ist abgeschlossen, es gibt nichts mehr. Er ist unser Spieler. Enzo ist glücklich, trainiert gut, er ist ein Teil der Mannschaft. Er ist ein Schlüsselspieler», zitiert Transferexperte Fabrizio Romano mit Roger Schmidt den Trainer von Benfica Lissabon.

Bereits kürzlich hatte sich Schmidt zu den Meldungen um Fernandez geäussert. Es hiess, Chelsea werde die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen. Doch tatsächlich sollen die Londoner weniger geboten haben. «Was dieser Verein tut, um Enzo zu verpflichten, zeugt von mangelndem Respekt. Sie versuchen, den Spieler in den Wahnsinn zu treiben, geben vor, die Klausel zu ziehen und sagen dann doch, dass sie verhandeln wollen», so Schmidt.

adk 9 Januar, 2023 18:23