Roger Schmidt sorgt bei Benfica für Eklat und könnte Sperre kassieren

Benficas deutscher Trainer Roger Schmidt sorgte beim 2:0-Sieg von Benfica beim FC Vizela für einen Eklat und könnte nun eine Sperre kassieren.

Der 55-Jährige warf in einer hitzigen Partie nach dem 2:0 in der 95. Minute eine Wasser-Plastikflasche, die von den Zuschauerrängen in seine Richtung geworfen wurde, zurück in die Tribünenränge und wurde deshalb vom Unparteiischen mit Rot vom Platz gestellt. Beim Abgang in die Katakomben zeigte er mit seinen Händen das Resultat von 2:0 an und legte sich auch verbal weiter mit den Heimfans an. Nach dem Spiel sagte Schmidt: «Ich habe auf den Spott der Fans reagiert, die hinter mir waren. Das ist nicht erlaubt und ich akzeptiere die Rote Karte.»

Welche Strafe der Benfica-Coach kassiert und wie viele spiele er möglicherweise zuschauen muss, ist noch unklar.

Die hitzige Szene im Video:

Roger Schmidt é um treinador «genuíno e frontal», que não se deixa intimidar em ambientes hostis.pic.twitter.com/8IrczxwELm — MasterPT (@MasteringPT) February 26, 2023

psc 27 Februar, 2023 14:44