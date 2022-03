Roger Schmidt hat seinen neuen Klub gefunden – Unterschrift bei Benfica

Der deutsche Trainer Roger Schmidt hat schon vor geraumer Zeit entschieden, die PSV Eindhoven im Sommer nach Auslaufen seines aktuellen Vertrags zu verlassen. Nun hat er im Hinblick auf die nächste Saison eine Anstellung gefunden.

Der 55-Jährige wird laut “kicker” einen Vertrag bei Benfica unterzeichnen. Schmidt tritt seinen neuen Job in Portugal per 1. Juli an. Damit entscheidet er sich auch gegen eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga. Angeblich buhlte Hertha BSC sehr aktiv um den früheren Leverkusen-Coach. Zwischenzeitlich war auch RB Leipzig an ihm dran. Den Roten Bullen sagte Schmidt allerdings ab, wodurch Domenico Tedesco zum Handkuss kam.

psc 29 März, 2022 14:35