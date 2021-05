Seferovic verpasst Titel als Torschützenkönig trotz Doppelpack haarscharf

Haris Seferovic erzielt im letzten Ligaspiel des Jahres für Benfica einen Doppelpack. Für den Torschützentitel reicht es dennoch nicht.

Dieser schnappt ihm Sporting-Torjäger Pedro Gonçalves quasi vor der Nase weg: Nachdem der Schweizer Nati-Stürmer beim 3:1-Sieg Benficas gegen Vitoria Guimaraes einen Doppelpack erzielt, legt Gonçalves im später angepfiffenen Spiel Sportings gegen Maritimo mit einem Dreierpack nach und zieht mit insgesamt 23 Saisontoren noch an Seferovic (22 Tore) vorbei.

Trotz des Wermutstropfens zum Schluss blickt Seferovic auf eine persönlich äusserst erfolgreiche Saison in Portugal zurück, vor allem im Vergleich zur letzten Spielzeit, wo er in 30 Spielen “nur” 5 Tore markierte. Er wird nächste Woche mit viel Selbstvertrauen ins Schweizer Nati-Camp einrücken. An der EM wird er im Angriff zunächst gesetzt sein.

psc 20 Mai, 2021 00:37