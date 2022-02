Berühmte Fussballspieler als Markenbotschafter. Wofür werben sie?

Markenbotschafter unterstützen viele Unternehmen, um das Unternehmen und deren Produkte in der breiteren Bevölkerungsgruppe zu bewerben. Dadurch, dass viele Prominente ihre eigene Fangemeinde mitbringen, wird die Reichweite erhöht und die Produkte bzw. die Dienstleistungen werden einem neuen Publikum vorgestellt. Ein hart umkämpfter Bereich ist definitiv die Glücksspielbranche. Mithilfe eines Markenbotschafters können sich einzelne Online Casinos von der Masse abheben. Glücksspiel und Sport befinden sich in einer engen Beziehung und dadurch werden Sportpersönlichkeiten oft als Markenbotschafter für iGaming sowie weitere Formen des Online Glücksspiels eingesetzt.

Das grundsätzliche Ziel der Unternehmen ist es, mit den ausgewählten Markenbotschaftern die jeweiligen Glücksspielunternehmen sowie deren Produkte zu fördern. Fakt ist, die grossen Sportler könnten sich in jedem Spiel aufhalten, ob beim Fussball oder im Poker. Im Anschluss haben wir die besten Fussballspieler der Welt aufgelistet, die eine Markenbotschafterrolle für ein Unternehmen übernommen haben. Im Gegensatz für ihre Bekanntheit erhalten Profisportler ein hohes Honorar und natürlich einen Vertrag.

Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Fussballspieler Christiano Ronaldo, geboren am 05. Februar 1985, steht zurzeit bereits zum zweiten Mal seiner Karriere bei Manchester United unter Vertrag. Er hält momentan den Weltrekord für die meisten Länderspiele und ist ausserdem Rekordspieler sowie Kapitän der Nationalmannschaft von Portugal.

Ronaldo wurde bereits mehrfach zum besten Spieler gewählt und unterstützte sein Land dabei, mehrere Pokale sowie Weltturniere zu gewinnen. Im Jahre 2016 wurde mit dieser Mannschaft zum Europameister. Pokerstars ging mit dem Fussballspieler eine Partnerschaft ein und so hatten sie einen Markenbotschafter, der mehr als 100 Millionen Follower auf Facebook hat. Besonders reizvoll ist es, wenn die grosse Handelsikone an grossen Live-Events teilnimmt. Denn wer möchte den nicht, gegen einen Profisportler zocken. Allein durch seinen bekannten Namen hat Christiano Ronaldo bereits zahlreiche Werbeverträge abgeschlossen. Darunter zum Beispiel Castrol, Coca-Cola, EA Sports oder Konami.

PokerStars wurde von dem Glücksspielunternehmen Rational Enterprises im Jahre 201 gegründet und wurde von der Isle of Man Gambling Supervision Commission lizenziert. PokerStars organisiert zahlreiche Turnierserien wie zum Beispiel die European Poker Tour, aber auch die grösste Online-Pokerturnierserie, die World Championship of Online Poker. Um immer wieder neue Spieler zu generieren, bietet Pokerstars ständig lukrative Angebote an. Auch für mobile Endgeräte verfügbar, wie zum Beispiel Smarthone. Dazu muss nur der Suchbegriff Handy Casino Echtgeld Bonus ohne Einzahlung eingegeben werden.

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, ein erfahrener Fussballspieler aus Schweden, ist auf der ganzen Welt wegen seines Fussballtalentes bekannt. Der Top-Spieler ging eine Verbindung als Markenbotschafter mit BetHard ein, einem renommierten Online Wettcasino, das eine grosse Anzahl an unterschiedlichen Casino Spielen anbietet. Ibrahimovic hat, durch seine Bekanntheit viele neue Menschen und Anhänger auf diese Seite gezogen, welche sich im Glücksspiel ausprobiert haben und den einen oder anderen Gewinn gemacht haben. Interessant ist, dass Ibrahimovic, ein Star von Manchester United, LA Galaxy und natürlich Schweden, auch ein Mitinhaber von BetHard wurde. Grund für diese Kombination dafür waren seine schwedischen Wurzeln und die kompatiblen Werte der Marke. Ziel war es, die Verbreitung der Marke in ganz Europa zu beschleunigen und so bis ins Jahr 2020 Lizenzen in vielen wichtigen europäischen Märkten zu sichern, was erfolgreich gelang.

Zlatan Ibrahimovic wurde am 3. Oktober 1981 in Malmö, Schweden geboren. Seit Januar 2020 steht er zum Zweiten mal im Laufe seiner Karriere bei AC Mailand unter Vertrag. Der Profisportler wurde zwölfmal mit dem Guldbollen als schwedischer Fussballer des Jahres ausgezeichnet, zehnmal davon hintereinander. Im Jahre 2021 erzielte er das 500. Tor in einer Sportlerkarriere.

Lionel Messi

Lionel Messi, der berühmte Fussballer aus Argentinien, wurde Markenbotschafter des Glücksspielunternehmens Hard Rock International. Dieses Unternehmen besitzt Cafés, Hotels und natürlich Glücksspieleinrichtungen auf der ganzen Welt. Der Fussballstar wurde als erster und zugleich einziger Profisportler von dem Unternehmen engagiert. Der Vertrag, den Messi mit dem Hard Rock International Unternehmen geschlossen hat, ist 5 Jahre gültig und ist Geschenk zum 50-jähhrigem Jubiläum.

Für Messi, der zurzeit in dem katalanischen Fussballverein Barcelona spielt, ist es eine grosse Ehre, diesen Konzern zu vertreten. Als Dankeschön übergab Messi ein Exemplar des Goldenen Balls nach Unterzeichnung des Kooperationsvertrages. Diese Auszeichnung erhielt Messi sechsmal. Das Unternehmen überreichte dem Fussballspieler eine E-Gitarre, die eigens für den Athleten hergestellt wurde. Eine Kopie der E-Gitarre, die von Lionel Messi signiert wurde, befindet sich in einem der Hard Rock Hotels.

Lionel Messi, der am 24. Juni 1987 in Rosario, Spanien, geboren wurde, spielte ab seinem 14. Lebensjahr für den FC Barcelona. Mit bereits 34 Jahren wurde er Rekordschützenkönig des Clubs und mit 25 Jahren der jüngste Spieler der Geschichte, der 200 Tore erzielte. In seiner gesamten Spielkarriere erzielte Messi über 672 Tore, lieferte mehr als 305 Torvorlagen und das in 778 Pflichtspielen. Mit sieben Titeln zum „Weltfussballer des Jahres“ ist Lionel Messi Rekordgewinner.

Neymar Jr.

Neymar Jr. zählt mit Sicherheit zu einen der bekanntesten und besten Fussballern seiner Zeit. Seine Bekanntheit bzw. sein Ruhm haben dazu geführt, dass viele Unternehmen ihn für ihre Marke als Aushängeschild haben möchten, um natürlich von seinem Präsenz und dem Engagement auf unterschiedlichen Webseiten zu profitieren. Pokerstars hat sich das zu Nutze gemacht und den Athleten unter Vertrag genommen. Der brasilianische Kapitän hat aufgrund seiner Profikarriere zahlreiche Anhänger, die sich auf den Pokerstars Seiten angemeldet haben. Denn wer möchte denn nicht, einmal bei einem Live-Event, gegen sein Idol spielen und vielleicht gewinnen. Pokerstars hat diese Möglichkeit ins Leben gerufen, die auch von vielen Fans entsprechend genutzt wird.

Im Jahre 1992 kam das brasilianische Fussballtalent Neymar da Silva Santos Junior, kurz Neymar Jr. auf die Welt, genauer gesagt in Mogi das Cruzes. Seit August 2017 steht der Stürmer und A-Nationalspieler bei Paris Saint-Germain in der Ligue 1 unter Vertrag. Dieser bisher teuerste Transfer der Fussballgeschichte betrug 222 Millionen Euro. Zu seinem grössten Erfolg zählt der Gewinn im Jahre 2015 der UEFA Champions League mit dem FC Barcelona.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappe ist der jüngste Fussballspieler, den der Sport auf so hohem professionellem Niveau bislang gesehen hat und eventuell wird Mbappe einer der grössten Spieler aller Zeiten werden. Beweis für diese Behauptung sind die letzten Weltmeisterschaften, an denen er teilnahm sowie seine anhaltende Leistung als Stürmer in seinem derzeitigen Fussballclub Paris Saint Germain. Er wurde von Pokerstars unter Vertrag genommen und für ihn ist es wichtig, sich mit den Werten der Marke sowie auch den Leuten dahinter zu identifizieren.

Sein Anerkennenswert ist nach dem Fifa-WM-Sieg in Frankreich, bei dem er eine Hauptrolle gespielt hat, enorm gestiegen. Kylian Mbappe ist am 20. Dezember 1998 in Bondy, Frankreich, geboren und ist zurzeit Stürmer bei dem Fussballverein Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Nach der Weltmeisterschaft 2018 wurde er im Alter von 19 Jahren Weltmeister und als bester junger Spieler ausgezeichnet. Mbappe ist auch Rekordhalter, denn am 13. November 2021 traf er insgesamt viermal gegen Kasachstan in der WM-Qualifikation als erster französischer Nationalspieler seit mehr als 63 Jahren.

Fazit

Profisportler ziehen immer Massen an, ganz gleich ob im ausgewählten Sport oder in der Werbung. In der heutigen schnelllebigen Zeit wächst die Glücksspielbranche enorm. Die Zahl der Online Casinos nimmt täglich zu und wird auch von neuen Spielern in Anspruch genommen, Fussballfan oder nicht. Wer auf seine Leidenschaft im Glücksspielbereich nicht verzichten kann bzw. möchte, wird genau das finden, wenn er nach den richtigen Sportwetten und Casino sucht.

