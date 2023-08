Besiktas bricht Verhandlungen mit Sergio Ramos ab

Der zurzeit vereinslose Abwehrspieler wird demnach nicht zum Verein aus Istanbul wechseln. Grund dafür sind die zu unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen zwischen den beiden Parteien. Besiktas kann die Salärforderungen von Ramos nicht erfüllen. Deshalb hat der Süper Lig-Klub nun Abstand von einem allfälligen Transfer des früheren PSG- und Real-Profis genommen.

Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023