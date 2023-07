Ex-Nati-Captain Gökhan Inler verhandelt über Wechsel nach Katar

Gökhan Inler hat noch nicht genug. Nachdem der einstige Captain der Schweizer Nationalmannschaft eine Vertragsverlängerung bei Adana Demirspor abgelehnt hat, könnte seine letzte Station auf professioneller Ebene in Katar liegen.

Senol Günes hat Gökhan Inler nie aus den Augen verloren. Der Besiktas-Trainer schätzt seinen ehemaligen Spieler, den er in der Saison 2016/17 bei den Karakartallar betreut hatte, sehr. Und genau deshalb möchte Günes Inler auch davon überzeugen, Aufgaben im Istanbuler Trainerstab zu übernehmen.

Besiktas will Gökhan Inler im Trainerstab

"Ich würde gerne solche Leute bei Besiktas haben. Wir brauchen professionelles Personal, gute Männer mit internationalen Visionen, und er ist einer davon", warb Günes bereits öffentlich um Inler. Der fühlt sich durchaus geschmeichelt von den Avancen, hat aber nach 4-4-2.ch-Informationen noch keine finale Entscheidung darüber getroffen.

Adana Demirspor ist ebenfalls bestrebt, Inler im Verein zu halten – und möchte ihn gerne als Leiter des Nachwuchszentrums installieren. Der 39-Jährige hatte aber schon bei seiner abgelehnten Vertragsverlängerung erwähnt, dass er voraussichtlich noch mindestens ein Jahr professionell Fussball spielen möchte.

Dem könnte Inler zum Abschluss einer herausragenden Karriere in Katar nachgehen. Al-Rayyan signalisiert sehr konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit. An diesem Dienstag kommt es deshalb in London zu einem Treffen mit einem Mittelsmann aus Katar.

Al-Rayyan will Gökhan Inler zunächst ein Jahr

Al-Rayyan schlägt aktuell einen Einjahresvertrag vor, mit der Option auf eine weitere Saison. Nach einem Jahr würde man sich zusammensetzen und entscheiden, ob die Beschäftigung weitergeführt wird.

Inler ist sehr angetan von der Möglichkeit, in Katar zu spielen. Er wünscht sich zum Abschluss seiner Laufbahn ein "exotisches" Abenteuer, will noch mal in eine andere Kultur eintauchen. Und dann käme auch noch der Verdienst. Inler winkt im Wüstenrat ein fürstliches Gehalt von etwa zwei Millionen Euro.

aoe 18 Juli, 2023 18:45