Bestätigt: Balotelli in Gesprächen mit Besiktas

Mario Balotelli könnte künftig in der Türkei auflaufen. Es laufen Gespräche mit Besiktas.

Dies bestätigt sein Berater Mario Balotelli in der “Gazzetta dello Sport” nun höchstpersönlich. Balotelli feiert am Mittwoch seinen 30. Geburtstag. Nach dem Abstieg mit Brescia Calcio ist er auf der Suche nach einem neuen Klub. Besiktas ist offenbar eine valable Option. Der Torjäger war auch schon in Frankreich und auf der Insel tätig. Die Türkei wäre eine neue Adresse.

psc 12 August, 2020 13:11