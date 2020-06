Die besten Fussball-Lieder aller Zeiten

Musik im Fussball hat eine sehr lange Tradition. Es gibt Fussball-Lieder, die bereits seit vielen Jahrzehnten in Stadien gespielt werden. In unserem Beitrag verraten wir Ihnen, welches die besten Fussball-Lieder aller Zeiten sind.

Gehören auch Sie zu den Fans, die bei jedem Spiel mitfiebern. Ganz egal, ob von zu Hause aus oder in einem Stadion. Spielt die Lieblingsmannschaft, ist die Spannung besonders gross. Viele Fragen sich zudem auch, wer ist der beste Wettanbieter, denn immer mehr Leute entscheiden sich Wetten abzugeben. Dadurch werden die Spiele noch viel spannender. Selbstverständlich darf dabei auch die passende Musik nicht fehlen.

Get Ready for this (Unlimited)

Man kennt vom Eurodance-Duo eher die Lieder “The Real Thing” oder “No Limit”. Jedoch hört man ihre erste Single bis heute noch in den unterschiedlichsten Stadien. Der Grund dafür ist einfach, denn der Intro dieses Lied sorgt für ausreichend Anspannung bei den Zuschauern.

Bring en hei (Baschi)

Im Jahr 2006 gewann Baschi die Castingshow Musicstar zwar nicht, doch nur wenig später war er der Superstar bei den Schweizer Sportfans. Im Lied fordert er auf, dass der WM-Pokal nach Hause geholt werden muss. Diese Single war lange die Erfolgreichste in der Schweiz. Auch heute noch mögen viele Schweizer Fans auf diesen Titel nicht verzichten, wenn diese sich ein spannendes Spiel in einem Stadion ansehen.

FIFA-Hymme (Franz Lambert)

Zum grössten Ereignis gehört die Fussball WM in der Sportwelt. Betreten zwei verschiedene Teams den Rasen, dann darf die passende Melodie dabei auf keinen Fall fehlen. Es handelt sich bei dieser Single um eine sehr mitreisende Single, bei welcher man ein sehr hohes Mass an Spannung und Vorfreude bekommt, wenn man diese hört.

Eye of the Tiger (Survivor)

Eine weitere Single, die bis heute in Stadien auf keinen Fall wegzudenken ist, ist Eye of the Tiger von Survivor. Der Song gehört heute noch zu den grössten Klassikern in der Sportwelt. Immer wieder wird das Intro als Begleitmusik angewendet. Bei diesem Lied steigt bei jedem Zuhörenden die Spannung.

Chelsea Dagger (The Fratellis)

Jedes Stadion kennt diesen Song und es geht einfach nicht, dass man diesen hört, ohne dabei mitzusingen. Dö dödö dö dödö dödödö dödö dödö kennt jeder Fussballfan in und auswendig. In der Regel wird das Lied der schottischen Band vor allem dann gespielt, wenn ein Tor gefallen ist. Doch nicht nur beim Fussball ist dieses Lied sehr beliebt, sondern vor allem auch beim Hocker-Spiel.

Chase the Sun (Planet Funk)

Ein weiteres beliebtes Lied, das in der Sportgeschichte nicht mehr wegzudenken ist, ist Chase the Sun. Dieser Text wird viel häufiger als andere gespielt. Er reist die Zuschauer mit und ist bis heute noch sehr beliebt.

Tubthumping (Chumbawamba)

Es handelt sich bei dieser Band, um eine Band, die Prinzipien hat. Es gab im Jahre 1998 sogar ein Angebot von ganzen 1,5 Millionen, um dieses Lied für eine Werbung zu verwenden. Jedoch lehnten die Rocker das Angebot aus Prinzip ab. Der Grund dafür ist einfach, denn der Song gehört den FIFA World Cup 98.

The Final Countdown (Europe)

Auch dieses Lied kennt bestimmt jeder, der sich in der Welt der Musik auskennt. Meistens wird dieses Lied dann gespielt, wenn ein Tor gefallen ist. Doch nicht nur im Fussball ist dieses Lied sehr bekannt, sondern auch bei Silvesterpartys hört man diesen Song immer wieder.

psc 16 Juni, 2020 16:13