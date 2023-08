Football-Star Tom Brady wird Mitbesitzer von Birmingham City

Wie der englische Zweitligist Birmingham City mitteilt, steigt der 46-Jährige beim Traditionsklub als Minderheitsbesitzer ein. Zudem wird er einen Posten im neu gestalteten Advisroy Board übernehmen und direkt und eng mit dem Vorstand zusammenarbeiten. In einem Video erklärt Brady, dass er im Fussball zwar noch viel zu lernen habe, aufgrund seiner langen Karriere als Football-Spieler aber einiges übers Gewinnen wisse, das man wohl gut übertragen könne. Er wisse, dass Erfolg über die Arbeit komme, die man nicht sehe und ein Team ohne eine Stadt, die hinter ihm steht, nichts wert sei. Und vor allem mag er es, der Underdog zu sein.

Here we go! Proud to be part of the Blues family 💙💙💙 @BCFC pic.twitter.com/lSEbzzpcBk

— Tom Brady (@TomBrady) August 3, 2023