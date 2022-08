Brasil-Legende Ronaldo warnt Neymar vor der WM: “Halt dich zurück”

Brasiliens Sturmlegende und zweimaliger Weltmeister Ronaldo hält einen WM-Titel der Seleçao Ende dieses Jahres für absolut realistisch. Aber nur dann, wenn Neymar im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Der PSG-Stürmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Aus Sicht von Ronaldo kann Neymar im ohnehin gut bestückten Team Brasiliens weiterhin den Unterschied machen, wie er an einem Investoren-Event in Sao Paulo verrät: “Wenn er 100 Prozent fit und fokussiert ist, haben wir eine grosse Chance.”

Aus Sicht des 45-Jährigen ist nicht nur wichtig, dass Neymar physisch bereit ist, er soll sich auch sonst nicht ablenken lassen und vor allem niemand anderen ablenken. “Hoffentlich hält er sich ausserhalb des Feldes zurück”, mahnt der heutige Präsident von Rayo Vallecano den Superstar, der auch immer wieder für den einen oder anderen Skandal auf oder neben dem Platz gut ist.

In der Vorrunde der WM trifft Brasilien unter anderem auf die Schweiz.

psc 4 August, 2022 15:52