Brasilien-Coach Tite bestätigt Comeback von Neymar

Im Achtelfinal der Weltmeisterschaft gegen Südkorea wird Neymar Brasilien wieder zur Verfügung stehen. Das bestätigte Nationaltrainer Tite am Sonntag auf die entsprechende Frage eines Journalisten. Der Offensivspieler kam bislang bei der WM in Katar nur im ersten Vorrunden-Spiel der Brasilianer gegen Serbien (2:0) zum Einsatz. Die beiden Partien danach verpasste er.

«Ich fühle mich gut, ich wusste, dass ich es jetzt tun würde», postete Neymar bereits am Samstag zu einem Bild, das ihn beim Abschlusstraining zeigt.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9

— Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022