Jogi Löw schielt auf Trainerjob bei der Seleçao

Jogi Löw schielt offenbar auf den Job als brasilianischer Nationaltrainer.

Der 63-Jährige würde die Aufgabe in Südamerika offenbar sehr gerne übernehmen. Die Selçao ist nach dem Rücktritt von Tite nach der WM in Katar auf der Suche nach einem Nachfolger. Als Favorit gilt bisher Carlo Ancelotti. Der Italiener steht bei Real Madrid allerdings noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Jogi Löw wäre hingegen sofort verfügbar. In Brasilien ist er nach dem legendären 7:1 zwischen Deutschland und der Seleçao an der Heim-WM 2014 und als Weltmeister-Trainer natürlich bestens bekannt.

psc 15 März, 2023 09:15