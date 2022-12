Pelé will Neymar von Nationalmannschafts-Rücktritt abhalten

Neymar denkt nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach. Pelé will dies verhindern.

Seine Zukunft im Dress der ‹Selecao› lässt Neymar nach der Viertelfinal-Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft offen. Gemäss der portugiesischen Zeitung «A Bola» schreibt Pelé daraufhin auf Instagram zu Neymar: «Dein Vermächtnis ist noch lange nicht vollendet. Du wirst uns alle weiterhin inspirieren, und ich werde dir weiterhin für jedes Tor applaudieren, das du schiesst, so wie ich es in jedem Spiel getan habe, in dem ich dich auf dem Platz gesehen habe.»

Der 82-Jährige, der aktuell in einem Spital gegen Krebs behandelt wird, betont: «Ich gratuliere dir, dass du die gleiche Anzahl von Toren wie ich erzielt hast. Aber du weisst genau wie ich, dass keine Zahl so gross ist wie die Freude, unser Land zu vertreten.» Nun bleibt es spannend, wie Neymar entscheiden wird.

adk 11 Dezember, 2022 18:07