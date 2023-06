"Frechheit" - Embolo legt nach Schuldspruch Berufung ein

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo wurde am Donnerstag in einem Prozess in Basel wegen mehrfacher Drohung zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken verurteilt. Dagegen legt er Berufung ein.

Dies bestätigte sein Anwalt nach dem Prozess. Embolo selbst war beim Schuldspruch nicht mehr im Gerichtssaal. Dafür äusserte er sich in den sozialen Medien indirekt dazu. In einer Instagram-Story schrieb er "Frechheit" sowie "immer weiter" und postete ein Bild, in dem das folgende Zitat abgebildet ist: "Und die Wahrheit ist, du weisst nie, wessen Himmel du aufleuchten lässt, wenn du einfach du selbst bist." In einer zweiten Story postete er ein Foto von Journalisten beim Prozess und schrieb dazu: "Super Arbeit wieder mal", gefolgt von einigen Smileys. Im Hintergrund läuft die Musik des 2Pac-Songs "Only God Can Judge Me".

Ob Embolo mit seiner Berufung erfolgreich ist, wird sich zu einem späteren Zeitpunkt weisen. 2018 soll er im Ausgang in Basel zwei Männern gedroht haben. Ein Freund von Embolo wurde im Prozess wegen einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Er soll einem der beiden Kontrahenten mit einem Faustschlag das Nasenbein gebrochen haben.

psc 22 Juni, 2023 14:34