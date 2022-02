Trainer-Rauswurf bei neuem Klub von Valon Behrami

Nachdem Valon Behrami erst vor Wochenfrist bei Serie B-Klub Brescia Calcio angeheuert hat, wird sein Trainer Pippo Inzaghi nun entlassen.

Klubpräsident Massimo Cellino hat diese kontroverse Entscheidung nach dem 0:0 gegen Cosenza Calcio am Wochenende getroffen. Brescia liegt in der Tabelle auf dem dritten Platz und hat noch alle Chancen auf den Aufstieg. Für Pippo Inzaghi war es das nun aber. Nach gut einem halben Jahr muss er die Koffer wieder packen. Angeblich soll er sich bezüglich der Ausrichtung des Klubs und der Mannschaft mit Cellino alles andere als einig gewesen sein. Valon Behrami erhält eine Woche nach seiner Ankunft bei Brescia einen neuen Trainer. Am Wochenende sass der 36-jährige Mittelfeldspieler noch während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

psc 7 Februar, 2022 14:39