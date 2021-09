Erfolgsmeldung: Albian Ajeti schnürt einen Doppelpack

Nachdem Albian Ajeti in dieser Saison bei Celtic Glasgow vor allem auf der Ersatzbank schmorte, gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung: Beim 3:0-Sieg gegen Ross County steht er endlich wieder in der Startelf und trifft gleich doppelt.

In der 70. und 85. Minute ist der 24-Jährige jeweils mit dem Kopf erfolgreich und erzielt die Tore zum 2:0 und 3:0. Es sind sehnlichst erwartete Erfolgserlebnisse für Ajeti, der in dieser Saison bei Celtic bislang aussen vor war. Mit seinem starken Auftritt hat sich der frühere FCB-Stürmer in jedem Fall für weitere Einsätze empfohlen. Die nächste Gelegenheit könnte sich am Donnerstag in der Europa League ergeben, wo Celtic zu Betis Sevilla reist.

psc 12 September, 2021 09:16