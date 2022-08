Nati-Stürmer Albian Ajeti setzt Karriere in Österreich fort

Der Schweizer Nati-Stürmer Albian Ajeti hat wie erhofft einen neuen Klub gefunden. Der 25-Jährige heuert bei Sturm Graz an.

Die Österreicher nehmen den 25-Jährigen auf Leihbasis für die aktuelle Saison von Celtic Glasgow unter Vertrag. Graz verfügt für Ajeti, der die Rückennummer 9 erhält, auch eine Kaufoption.

Ajeti spielte bei Celtic zuletzt keine Rolle mehr. Deshalb ist er glücklich, dass es mit dem Transfer nun geklappt hat: “Die Gespräche mit dem SK Sturm Graz, Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer haben mich sofort überzeugt und mir sofort das Gefühl gegeben, hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Sturm Graz ist ein grosser Klub mit grosser Tradition und ich freue mich sehr, künftig in Graz auflaufen zu dürfen. Ich will meine Qualitäten und meine Erfahrung schnellstmöglich einbringen und dem Team so sowohl in der Meisterschaft, als auch in der bevorstehenden Gruppenphase der Europa League weiterhelfen.”

psc 31 August, 2022 18:31