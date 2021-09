Charles Pickel erhält Aufgebot für die Nati der DR Kongo

Mittelfeldspieler Charles Pickel hat in diesem Sommer einen Wechsel aus der Ligue 1 in die Topliga Portugals realisiert. Seine Leistungen werden auch international beachtet. Für die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongos erhielt der 24-Jährige jetzt erstmals ein Aufgebot.

Wie der Verband bekanntgibt, wurde Pickel für die bevorstehenden WM-Qualispiele gegen Tansania und Benin aufgeboten. Wie “4-4-2.ch” exklusiv berichten kann, wird Pickel dem Aufgebot allerdings nicht nachkommen. Er muss seine Papiere zunächst erneuern, damit dies überhaupt möglich wäre. Pickel ist schweizerisch-kongolesischer Doppelbürger. Ohnehin glaubt der 24-Jährige auch an seine Chance in der Schweizer Nati. Der gebürtige Solothurner wird deshalb zunächst abwarten.

Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren zeigt steil nach oben: Bei seinem neuen portugiesischen Verein Famalicão hat sich der frühere FCB-Junior und GC-Profi wie schon zuvor bei Grenoble Foot in Frankreich auf Anhieb durchgesetzt. Im defensiven Mittelfeld ist er gesetzt und spielte am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Topklub Sporting über 90 Minuten durch.

