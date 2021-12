Christian Eriksen hält sich in der Schweiz fit

Christian Eriksen hat Inter Mailand verlassen, nachdem klar ist, dass er in Italien wegen seinem Defibrillator nicht mehr spielen darf. Fit hält sich der Däne zurzeit in der Schweiz.

Wie “RSI Sport” berichtet, trainiert Eriksen bis auf Weiteres in Chiasso. An ein Karriereende denkt Eriksen noch längst nicht. Zuletzt trainierte er auch bei seinem dänischen Stammklub Odense. Nun ist er aber wieder in sein Domizil in Norditalien gereist. In der Grenzstadt Chiasso absolviert er Trainings.

Interessenten für den Mittelfeldspieler gibt es einige. Wann und wo er unterschreibt, ist allerdings unklar.

psc 29 Dezember, 2021 17:40