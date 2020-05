Christian Gross gibt Rücktritt mit Hintertürchen

Christian Gross hat mit 65 Jahren seinen Rücktritt als Trainer gegeben.

In der Sendung “Sportpanorama” des “SRF” erklärte der sechsfache Schweizer Meister diesen Schritt. Nach der Entlassung in Saudi-Arabien im Februar und der Corona-Pandemie habe er die Entscheidung gefällt, sich aus dem Trainer-Metier zurückzuziehen. Gleichzeitig schob Christian Gross allerdings nach, dass man “niemals nie” sagen dürfe und liess sich so zumindest eine Hintertür für ein Comeback offen. Ein Engagement bei einer ausländischen Nationalmannschaft könnte ihn noch reizen, ein solches fehlt ihm in seinem Palmarès noch. Konkret sprach er von den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sich etwas tue. Eine Offerte aus dem Kuwait lehnte er zuletzt hingegen ab.

Gross wurde während seiner 32-jährigen Karriere als Trainer mit GC und später dem FC Basel insgesamt sechsmal Schweizer Meister. Er war der erste Schweizer Trainer in der Premier League bei Tottenham. Auch in der Bundesliga war er tätig, beim VfB Stuttgart. Die letzten sechs Jahre verbrachte er in Saudi-Arabien und Ägypten.

Die Beine hochlegen wird der Zürcher trotz seines Rücktritts auf keinen Fall. Er wolle seine Erfahrungen weitergeben und arbeite jetzt mit der Berater-Agentur der beiden Degen-Brüder zusammen, die er einst beim FC Basel erfolgreich coachte, führte Gross aus.

psc 11 Mai, 2020 09:51