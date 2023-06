Copa Libertadores 2023: Die Gruppenphase neigt sich dem Ende zu

Da die Super League, die wichtigsten europäischen Ligen und Pokalwettbewerbe nun vorbei sind, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um sich Südamerika zuzuwenden, wo die Copa Libertadores derzeit in vollem Gange ist und die leidenschaftlichsten und verrücktesten Fussballfans der Welt dem letzten Spieltag der Gruppenphase entgegenfiebern.

Auch in dieser Saison hat die Copa Libertadores die Vorhersagen nicht widerlegt. Die brasilianischen und argentinischen Teams haben die Nase vorn, obwohl es in einigen Gruppen zu Überraschungen gekommen ist. Finden wir also heraus, was unsere Freunde bei Schweizer Sportwetten mit ihrer Analyse des letzten 5. Spieltags der Gruppenphase für uns auf Lager haben und was als Nächstes zu erwarten ist. Der 6. Spieltag der Gruppenphase vom 28. bis 30. Juni 2023 steht vor der Tür und wir können es kaum erwarten, die Vereine in Action zu sehen.

Gruppe A – Flamengo könnte sich bereits mit einem Unentschieden oder ohne eine Niederlage von Racing gegen Ñublense für das Achtelfinale qualifizieren. Die Mannschaft von Jorge Sampaoli würde jedoch den ersten Platz belegen, sollte sie gewinnen und die argentinische Mannschaft gegen die chilenische Mannschaft verlieren. Der ecuadorianische Verein Aucas, der in der Gruppe A auf dem letzten Platz liegt, braucht einen Sieg gegen Flamengo, um sich noch Hoffnungen auf einen Platz in den Playoffs der K.o.-Runde der Copa Sudamericana machen zu können.

Gruppe B – Um weiterzukommen und ihre Gruppe zu gewinnen, müsste Internacional Independiente Medellín besiegen. Wenn Metropolitanos Nacional besiegt, könnten sie auch mit einem Unentschieden in die nächste Runde einziehen. Bei einer Niederlage der Mannschaft aus Porto Alegre und einem Unentschieden der Uruguayer käme es auf die Tordifferenz an. Die venezolanischen Metropolitanos, die als Gruppenopfer feststehen, haben noch keinen einzigen Punkt geholt und werden aus der Copa Liberadores ausscheiden.

Gruppe C – Obwohl die Bolivianer eine bessere Tordifferenz aufweisen und auch Palmeiras bereits qualifiziert ist, könnte ein Unentschieden für die Truppe von Abel Ferreira nicht ausreichen, um sich den ersten Platz in der Gruppe C zu sichern. Bolívar hat jedoch eine schwierige Aufgabe im Allianz Parque vor sich. Der SC Barcelona muss zu Hause eine Niederlage vermeiden, um in die Playoffs für die K.o.-Phase der Copa Sudamericana abzusteigen, obwohl er punktgleich mit Cerro Porteño auf dem dritten Platz liegt, aber ein besseres Torverhältnis aufweist.

Gruppe D – Währenddessen würde Fluminense durch einen Sieg gegen Sporting Cristal in die nächste Runde einziehen. Eine Niederlage könnte die Sache für den Verein aus Rio de Janeiro jedoch noch schwieriger machen, je nachdem, wie River gegen The Strongest abschneidet. Die beiden Gruppenfavoriten Fluminense und River Plate bestreiten ihren letzten Spieltag vor heimischer Kulisse und sollten den direkten Einzug ins Achtelfinale schaffen. Die Peruaner werden sich mit einem Punkt Vorsprung auf den Gruppenletzten The Strongest den dritten Platz sichern.

Gruppe E – Dies ist eine der wenigen Gruppen, die Überraschungen reserviert hat! Die Argentinos Juniors und Independiente del Valle kämpfen um den Gruppensieg, und es ist davon auszugehen, dass die Mannschaft aus La Paternal, Buenos Aires, eine Niederlage in Ecuador vermeiden wird. Corinthians ist zwar nicht mehr im Rennen, aber der brasilianische Verein kann sich noch für die Copa Sudamericana qualifizieren. Dazu brauchen sie nur einen einzigen Punkt im nächsten Heimspiel gegen Liverpool.

Gruppe F – Für die Boca Juniors, die ihre Gruppe mit drei Punkten vor dem Debütantenteam der Copa Libertadores, Deportivo Pereira, anführen, ist die Mission fast erfüllt. Den Argentiniern genügt es, im Heimspiel gegen Monagas, das derzeit mit fünf Punkten gleichauf mit dem enttäuschenden Colo-Colo liegt, nicht zu verlieren, um sich den ersten Platz zu sichern. Die letzte Hoffnung der Chilenen, die Endrunde zu erreichen, ist hingegen ein Sieg im Estadio Monumental gegen die kolumbianische Überraschungsmannschaft der Gruppe, Deportivo Pereira.

Gruppe G – Athletico Paranaense muss nur noch den Tabellenletzten Alianza Lima schlagen, um sich den ersten Platz zu sichern. Atlético Mineiro trifft derweil in Paraguay auf Libertad und kämpft in einem mit Sicherheit hochspannenden Spiel um einen Platz im Achtelfinale. Libertad würde sich nur durch einen Sieg im Estadio Tigo La Huerta mit zwei Toren Vorsprung das Weiterkommen erkämpfen. Es wird jedoch erwartet, dass beide brasilianischen Mannschaften die Erwartungen erfüllen und sich für die K.O.-Runde qualifizieren.

Gruppe H – In dieser Gruppe ist es für den Ersten Olimpia und den Zweiten Atlético Nacional, die am letzten Tag der Gruppenphase um den ersten Platz kämpfen werden, fast schon eine Selbstverständlichkeit, denn Melgar und Patronato sind ausser Reichweite der für die Tabellenspitze erforderlichen Punkte. Die Paraguayer empfangen Melgar in Ihrem Heimstadion in Asunción, während der letzte nicht aus Brasilien oder Argentinien stammende Turniersieger von 2016, Atlético Nacional, im Estadio Atanasio Girardot auf Patronato trifft.

psc 22 Juni, 2023 15:53