Wie Michael Lobo, der Minister für Wissenschaft und Technik, sagt, wurde das Denkmal auf Wunsch der hiesigen Jugend aufgestellt. Sie soll “die Liebe zum Fussball stärken und junge Menschen inspirieren, den Fussball zu grösseren Höhen führen.” Gleich am Tag nach ihrer Enthüllung kam es indes bereits zu Protesten: Schwarze Fahnen wurden als Zeichen der Ablehnung geschwenkt. Die Kritikpunkte: Der hohe Preis von umgerechnet 14’000 Euro. Statt Ronaldo hätte zudem besser ein heimischer Fussballer geehrt werden sollen. Zudem war die Region Goa bis 1961 rund 450 Jahre lang portugiesische Kolonie. Dass nun ausgerechnet ein Fussballer von dort geehrt wird, verärgert viele.

Immerhin gibt diesmal keinen Aufschrei, weil mit der Optik etwas nicht passt.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021