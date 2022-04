Cristiano Ronaldo und Freundin Georgina Rodriguez verlieren Sohn

Traurige Nachrichten aus dem Hause Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez. Das Paar erwartete Zwillinge und hat bei der Geburts den Sohn verloren.

Am Sonntagabend macht der portugiesische Fussballprofi bekannt, dass seine Freundin bei der Geburt eines der Zwillinge verloren hat. Die Tochter überlebte die Geburt, der Sohn allerdings nicht. “Wir sind zutiefst traurig, dass unser kleiner Junge von uns gegangen ist. Es ist der grösste Schmerz, den Eltern empfinden können. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben. Wir möchten uns bei den Ärzten und Krankenschwestern für ihre kompetente Betreuung und Unterstützung bedanken. Wir sind alle erschüttert über diesen Verlust und bitten darum, dass wir in dieser sehr schwierigen Zeit in Ruhe gelassen werden. Unser kleiner Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben”, schreibt Ronaldo in den sozialen Medien.

psc 18 April, 2022 20:53