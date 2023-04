Dani Alves verbleibt in Spanien in U-Haft

Der brasilianische Profi Dani Alves bleibt in Spanien weiterhin in Untersuchungshaft.

Dies bestätigt das zuständige Gericht in Barcelona auf Anfrage. Es bestehe Fluchtgefahr, weshalb der Antrag von Anwälten des 39-Jährigen auf Freilassung gegen Kaution zurückgewiesen wurde. Eine 23-jährige Frau wirft Dani Alves vor, sie am 30. Dezember in einem Nachtclub in Barcelona vergewaltigt zu haben.

Am 20. Januar wurde der Ex-Profi des FC Barcelona deshalb bei einem Besuch in der katalanischen Hauptstadt vorerst festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Alves sagt, dass die sexuellen Handlungen mit Einwilligung der Frau erfolgt seien. Bis zu seiner Festnahme stand er beim mexikanischen Verein UNAM Pumas unter Vertrag.

psc 25 April, 2023 17:45