Dani Alves zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt

Das Urteil gegen den früheren brasilianischen Nationalspieler Dani Alves ist da: Wegen sexueller Vergewaltigung wurde der 40-Jährige in Spanien zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Dani Alves in einem Nachtklub in Barcelona eine Frau vergewaltigt hat. Die zum Tatzeitpunkt 23-Jährige hatte dem Ex-Profi vorgeworfen, sie am 30. Dezember 2022 zum Sex gezwungen zu haben. Alves muss der Frau ausserdem 150'000 Euro Schadenersatz zahlen.

Dani Alves sagte bei der Verhandlung unter Tränen: "Sie hat mir nicht gesagt, dass sie nicht wollte." Zunächst stritt er die Vorwürfe allerdings ab. Beim insgesamt dreitägigen Strafverfahren wurden mehr als zwei Dutzend Zeugen und Sachverständige angehört. Sowohl zwei Begleiterinnen der jungen Frau als auch Polizisten, Ärzte und Mitarbeiter des Nachtklubs sagten aus, die junge Frau habe nach dem Vorfall "unter Schock" gestanden.

Dani Alves sitzt seit Januar vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Bis zur Festnahme hatte er in Mexiko beim Klub Unam Pumas gespielt. Seine Anwälte haben nach dem Urteil bereits angekündigt, in Berufung zu gehen.

psc 22 Februar, 2024 10:36