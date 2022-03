Nächster Rücktritt: Auch Daniel Farke schmeisst in Russland hin

Nach Markus Gisdol tritt ein weiterer deutscher Trainer bei einem russischen Klub zurück: Daniel Farke beendet sein Engagement bei FK Krasnodar.

Der russische Erstligist teilt am Mittwoch mit, dass der Vertrag mit dem 45-Jährigen im beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Neben Farke verlassen den Verein auch die bisherige Co-Trainer Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla

Torwarttrainer Aleksey Antonyuk übernimmt bei Krasnodar interimsweise die Leitung der Mannschaft. Farke hatte erst Mitte Januar bei den Russen unterschrieben. Er verlässt den Klub ohne ein einziges Pflichtspiel. Die Gründe für die Trennung wurden nicht angegeben, dürften aber in Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine liegen.

Am Dienstag hatte aus diesem Grund bereits Markus Gisdol bei Lokomotive Moskau hingeworfen und im Anschluss erklärt, dass er nicht Trainer in einem Land sein könne, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantworte.

«Краснодар» и Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию. Вместе с немецким тренером клуб покидают его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Подробности 👇https://t.co/wcNevc0jx0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 2, 2022

psc 2 März, 2022 14:35