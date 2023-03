Der Fussball in Deutschland

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) ist der grösste Sportfachverband in Deutschland und für die Organisation des Fussballsports auf nationaler Ebene zuständig. Gegründet wurde er 1900 und hat seitdem eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Fussballsports in Deutschland gespielt.

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) ist der nationale Fussballverband in Deutschland und wurde 1900 gegründet. Seitdem hat er eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des deutschen Fussballs gespielt und ist heute einer der wichtigsten Fussballverbände der Welt. Die Entstehung des DFB geht zurück auf das Jahr 1899, als sich 86 Vereine in Leipzig zur Gründung eines Verbands zusammenschlossen. Diese Vereine kamen aus ganz Deutschland und hatten das Ziel, einen einheitlichen Spielbetrieb und eine einheitliche Regelung des Fussballsports zu schaffen. Ein Jahr später, im Jahr 1900, wurde der Deutsche Fussball-Bund als Dachverband gegründet.

Heute ist der DFB einer der grössten Sportverbände weltweit und hat mehr als 6,8 Millionen Mitglieder in über 26.000 Vereinen. Er ist verantwortlich für die Organisation des Spielbetriebs in allen Ligen und Klassen sowie für die Durchführung der nationalen Pokalwettbewerbe. Der DFB organisiert auch die Nationalmannschaften, die bei internationalen Turnieren wie der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft antreten.

Die Organisationsstruktur des DFB ist hierarchisch aufgebaut. An der Spitze steht der Präsident, der von den Delegierten des DFB-Bundestages gewählt wird. Derzeitiger Präsident ist Bernd Neuendorf. Unter ihm stehen die Vizepräsidenten, die für verschiedene Aufgabenbereiche wie Finanzen, Sport, und Frauenfussball verantwortlich sind. Der DFB hat auch einen Generalsekretär, der die Geschäfte des Verbandes führt. Der DFB hat zudem 21 Landesverbände, die für den Spielbetrieb in den Regionen verantwortlich sind. Diese Landesverbände wiederum unterteilen sich in Kreisverbände, die den Spielbetrieb in den einzelnen Regionen organisieren. Der DFB ist somit stark dezentralisiert und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und Verbänden auf allen Ebenen.

In den letzten Jahren hat der DFB einige Herausforderungen zu bewältigen gehabt, wie zum Beispiel den Skandal um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 und den Rücktritt des langjährigen Präsidenten Theo Zwanziger. Der Verband hat jedoch auch positive Entwicklungen verzeichnet, wie zum Beispiel den Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und den erfolgreichen Aufbau einer modernen Infrastruktur für den deutschen Fussball.

Insgesamt bleibt der DFB ein wichtiger Akteur im deutschen und internationalen Fussball und wird auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen.

Aufgrund einer angespannten Finanzlage muss der Deutsche Fussball-Bund (DFB) harte Einschnitte in Erwägung ziehen. Der Verband plante für das Geschäftsjahrjahr 2021 ein Minus von 19,5 Millionen Euro, was vor allem auf die schlechten Ergebnisse der Nationalmannschaft bei vergangenen Turnieren zurückzuführen ist. Der Schatzmeister des DFB, Stephan Grunwald, gab beim Rechenschaftsbericht von Präsident Bernd Neuendorf nach einem Jahr im Amt bekannt, dass der Verband zahlreiche Altlasten zu bewältigen hat. Grunwald machte deutlich, dass der DFB wirtschaftlich abhängig von der Performance der Nationalmannschaft sei. Sollte diese erfolglos sein, gehe es dem Verband auch wirtschaftlich nicht gut. Es könne nicht mehr zehn Jahre so weitergehen, da der Verband dann nicht mehr existieren werde, warnte Grunwald.

Obwohl Neuendorf zuversichtlich ist, dass der DFB das strukturelle Defizit beseitigen werde, wartet auf den Verband ein harter Sanierungskurs. Grunwald betonte, dass sämtliche Projekte geprüft und priorisiert werden müssten. Allerdings sieht er auch Einsparpotenziale und ist zuversichtlich, dass der Verband die Situation bewältigen wird. Dennoch muss der DFB dieses Jahr noch die Zeit nutzen, um bewusst und richtig zu entscheiden. Als mögliche Einsparungsmöglichkeit deutete Grunwald an, dass die Nationalspieler zukünftig bei der Vorbereitung auf Länderspiele in den Zimmern des DFB-Campus übernachten könnten, um Platz zu sparen. Obwohl dies nur ein Detail ist, zeigt es doch, dass der DFB bereit ist, alles zu tun, um wieder in eine bessere finanzielle Lage zu kommen.

Insgesamt muss der DFB nun schnell handeln und geeignete Massnahmen ergreifen, um die wirtschaftlichen Probleme zu lösen und die Zukunft des Verbands zu sichern. Dabei wird es sicherlich auch Einschnitte geben, aber diese sind notwendig, um den DFB wieder auf Kurs zu bringen.

