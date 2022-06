Schluss: Wayne Rooney tritt als Trainer von Derby County zurück

Dies gibt der Verein am Freitagabend bekannt. Demnach habe Rooney den Verein gebeten, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Diesem Wunsch wird entsprochen. Rooney wechselte Anfang 2020 zunächst als Spieler zu Derby County. Im November 2020 wurde er zunächst Interimstrainer, Anfang 2021 trat er als Spieler definitiv zurück und wurde vollamtlicher Chefcoach des Klubs. Dieser macht wegen finanziellen Problemen schwierige Zeiten durch muss nun einen Neuanfang in der League One machen – ohne Rooney.

Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 24, 2022