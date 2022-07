2:1 nach Verlängerung: England gewinnt EM-Titel gegen Deutschland!

Die englische Frauen-Fussballnationalmannschaft ist Europameister 2021. Gegen Deutschland setzten sich die Engländerinnen mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Ganz England jubelt, denn die Frauen haben am Sonntagabend im Wembley den EM-Titel gewonnen. Die Truppe von Nationaltrainerin Sarina Wiegman ging gegen Deutschland in der 62. Minute durch Ella Toone in Führung. 17 Minuten später glich Lina Magull (79.) für das deutsche Team aus.

Im Anschluss an spannende 90 Minuten ging es in London in die Verlängerung. Nach einer Ecke brachten die Deutschen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, wodurch Chloe Kelly die Kugel in der 110. Minute erfolgreich hinter die Linie stochern konnte – und mit dem 2:1 den Siegtreffer erzielte.

adk 31 Juli, 2022 20:36