DFB bestätigt: Röhl und Sorg werden Flick-Assistenten – Köpke hört auf

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) gibt Änderungen im Trainerteam bekannt: Marcus Sorg bleibt Co-Trainer, während Danny Röhl vom FC Bayern hinzustösst. Derweil hört Torwart-Trainer Andreas Köpke auf.

Das Trainerteam von Bundestrainer Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an. Danny Röhl, der bereits Flicks Assistent beim FC Bayern war, wird als zusätzlicher Assistenztrainer der Nationalmannschaft neben Marcus Sorg den Trainerstab erweitern. Dies gab der DFB am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt.

Einen Wechsel wird es dafür auf der Position des Torwart-Trainers geben. Andreas Köpke wird sich nach 17 Jahren als Bundestorwarttrainer von der Nationalmannschaft verabschieden. Die Nachfolge ist bis dato allerdings noch ungeklärt.

adk 7 Juli, 2021 10:17