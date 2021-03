DFB zahlt für Löw-Nachfolger keine Ablöse

Der Deutsche Fussball Bund sucht für die Zeit nach der EM einen neuen Bundestrainer. Bereits jetzt steht fest, dass der DFB für den Löw-Nachfolger keine Ablösezahlung leisten wird.

Dies stellt Manager Oliver Bierhoff in der “Sport Bild” klar: “Wir haben beim DFB in der Vergangenheit ja auch immer wieder mal Personal an Klubs abgegeben und dafür nie eine Ablösesumme verlangt.” Unter anderem durfte beispielsweise Hansi Flick den Verband ablösefrei in Richtung FC Bayern verlassen.

Ob sich der DFB überhaupt für eine externe Lösung entscheidet, ist offen. Klargestellt wurde bereits, dass keine Trainer mit weiterlaufenden Verträgen angegangen werden. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz könnte gute Karten besitzen. Er kennt den Verband bestens und zeigt mit der U21, wo er sich am Dienstagabend an der EM für die K.o.-Phase qualifiziert hat, dass er über viel fachliches Know-How verfügt.

psc 31 März, 2021 13:59