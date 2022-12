Eine Entlassung von Flick steht beim DFB nicht zur Debatte

Hansi Flick soll trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Bundestrainer bleiben. Eine Entlassung des 57-Jährigen soll nicht zur Debatte stehen.

Wie die «Bild» und «Sport1» unisono berichten, will der DFB, dass Hansi Flick als Bundestrainer weitermacht. Trotzdem wird sich der Bundestrainer kritischen Fragen stellen müssen. DFB-Boss Bernd Neuendorf soll von Flick erwarten, dass er das bittere Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft schnellstmöglich aufarbeitet und bereits kommende Woche auf einer internen Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt am Main Lösungsansätze in Hinblick auf die Heim-EM 2024 vorstellt.

Dass Flick als Bundestrainer weitermachen möchte, erklärte er bereits unmittelbar nach dem Aus in Katar. «Mir macht es Spass, wir haben gute Spieler, die nachkommen, an mir wird’s nicht liegen», sagte der 57-Jährige gegenüber der «ARD». Zugleich kündigte er eine «zeitnahe Analyse» an. Denn wer ihn kenne, «der weiss, dass wir es sehr schnell aufarbeiten».

adk 3 Dezember, 2022 10:40